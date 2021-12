Cuatro prepara l’obertura de la versió diürna de First dates. El popular dating show farà el salt a la franja del migdia amb un nou spin-off presentat per Jesús Vázquez, que també és l’encarregat de capitanejar la segona edició de First dates crucero. Segons ha avançat el Mediaset en una nota de premsa, el nou format serà conegut com a First dates café i ja ha començat a buscar els seus primers concursants. L’espai produït per Warner Bros ITVP España s’emetrà a la franja de sobretaula i comptarà amb un nou staff de cambrers. El restaurant es convertirà en un escenari més desenfadat, on la barra i les taules altes cobraran protagonisme.