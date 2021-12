Televisions privades en obert, agrupades en l’associació Uteca, han denunciat en un comunicat que la llei audiovisual és «discriminatòria» perquè «afavoreix les multinacionals estrangeres» i «penalitza els operadors nacionals». Atresmedia i altres canals com TRECE o DKISS critiquen la quota del 6% de llengües cooficials en els catàlegs. Uteca considera que, el fet que plataformes internacionals com Netflix no l’hagin d’aplicar, les situa en «un clar desavantatge competitiu» que els «perjudica greument». «El projecte de llei condemna les televisions en obert a competir en inferioritat de condicions amb gegants digitals» per aquesta «asimetria normativa», insisteixen.