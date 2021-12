El cineasta Alfonso Cuarón dirigirà, escriurà i produirà la sèrie Disclaimer per a Apple TV+, un projecte televisiu per al qual el mexicà ha elegit l’actriu Cate Blanchett com a protagonista. Es basarà en la novel·la homònima de Renee Knight. La plataforma digital explica en un comunicat que Disclaimer comptarà amb molt talent de Mèxic darrere de les càmeres, ja que Cuarón ha fitxat el seu compatriota Emmanuel «Chivo» Lubezki com a director de fotografia. Lubezki, guanyador de tres Óscar, col·laborarà a la fotografia d’aquesta sèrie amb el francès Bruno Delbonnel.

Aquesta sèrie narrarà la història d’una periodista d’investigació (Blanchett) que de sobte troba una novel·la que explica una trama molt fosca en què ella mateixa és un dels seus personatges. A més de Cate Blanchett, la sèrie comptarà amb Kevin Kline en el repartiment. Guanyador de quatre Óscar, Cuarón va signar el 2019 un acord global de producció amb Apple TV+ per desenvolupar diferents projectes per a la petita pantalla.