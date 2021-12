El Bàsquet Girona B té l’oportunitat de continuar a la part més alta de la classificació, amb el permís del Barça, si guanya avui (12:00) el duel que té contra el Palma Air Europa a casa. En principi pot semblar un duel factible per aconseguir la desena victòria del curs ja que els balears són cuers de la lliga amb un balanç d’una victòria i vuit derrotes. No obstant això, no val refiar-se’n de cap equip.