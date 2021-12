La pel·lícula Madres Paralelas, del cineasta espanyol Pedro Almodóvar, competirà pel Globus d’Or a la millor pel·lícula estrangera a la 79 edició dels premis, que no es retransmetran per televisió després del boicot imposat pels grans estudis de Hollywood.

L’actor Javier Bardem també és candidat a millor actor de drama pel seu paper a Being the Ricardos al costat de Nicole Kidman; mentre que el compositor Alberto Iglesias (col·laborador habitual d’Almodóvar) ha rebut un altre esment a la millor banda sonora original per Madres Paralelas.

Així mateix, les pel·lícules Dune, Coda, Belfast, El método Williams i El poder del perro competiran pel premi a la millor pel·lícula dramàtica. A la categoria de millor musical o comèdia les candidates són Cyrano, No mires arriba, Licorice Pizza, Tick, tick... Boom!, i la nova nova West Side Story dirigida per Steven Spielberg. L’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA) donarà a conèixer els guanyadors d’aquesta edició dels premis el pròxim 9 de gener.