Atresplayer Premium està creixent a passos de gegant, cosa que demostra la bateria d’estrenes de sèries i programes originals en els últims mesos, cosa que li ha permès presentar ja les novetats que porta sota el braç com ho fan les grans plataformes internacionals: en un esdeveniment, el Atresplayer Premium Day, celebrat a Madrid dilluns a la nit.

En aquest acte, la plataforma del grup Atresmedia va donar a conèixer, per exemple, que prepara la tornada de Un paso adelante i la segona temporada de Veneno. A més de tenir previstes renovacions: la de la trencadora Cardo, que va estrenar al novembre amb gran èxit de crítica i públic, i una altra, que ha tornat vuit anys després, per petició dels fans: Los Protegidos. També va desvetllar repartiments de noves sèries anunciades i produccions sobre Camilo Sesto i Tino Casal.

La nova temporada de Veneno era molt esperada, per tot allò que ha suposat per a la ficció espanyola aquesta sèrie dels Javis que explica la vida de la icona LGTBIQ+ Cristina La Veneno. El seu llegat persisteix a Veneno, vestidas de azul. Així mateix, la tornada del Fama espanyol era també molt esperat pels nostàlgics. Encara que ara portarà per títol UPA Next, ja que l’Acadèmia Carmen Arranz en què ballaven els personatges que van interpretar Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz i Pablo Puyol tindrà una nova generació. Encara que es reprendrà alguns dels seus personatges més emblemàtics i aquell univers que tant va enganxar els joves a principis del mil·lenni.

Així mateix, la plataforma prepara la sèrie Camilo Superstar, que explicarà com a mitjans dels anys 70 una jove estrella de la música va fer una pausa en la seva meteòrica carrera per produir i protagonitzar a Espanya un musical que va veure a Londres: Jesucrist SuperStar. I, en la seva clara aposta pels documentals de producció pròpia, Atresplayer Premium gravarà Tino Casal, un retrat que actualitza la figura d’un cantant la carrera del qual va ser efímera perquè va morir jove, però que va trencar motlles.