L’actriu Anabel Alonso va ser reconeguda ahir amb el premi MiM a la seva trajectòria professional per haver contribuït amb la seva feina de manera rellevant a la ficció espanyola després de més de tres dècades a la pantalla. En una gala que se celebrarà a Madrid el proper dia 21 Alonso rebrà el Premi a la Contribució Artística a la Ficció Televisiva que s’atorga cada any per reconèixer figures rellevants del món de la televisió. «Consagrada com una de les grans reines de la comèdia del nostre país», destacat el comitè organitzador en un comunicat, Anabel Alonso compta amb més d’una dotzena de programes televisius «que són a la memòria col·lectiva dels espectadors.