Un parcial de 10-25 en l’últim període va permetre el Bàsquet Girona B sumar una nova victòria a la pista de l’Artés (53-65) i continuar com a segon classificat del seu grup de la Lliga EBA, al darrere del filial del Barça, que ho ha guanyat tot fins ara. Els locals però, no els van posar les coses gens fàcils, tot i que només han guanyat dos partits en tota la temporada, almenys fins en els últims minuts de partit. El 12-19 del primer període no va ser suficient perquè el filial gironí pogués trencar el partit. I és que els locals es van posar les piles i al final de l’últim període dominaven per tres punts (43-40). A partir d’aquí, el conjunt entrenat per Marc Serra va reaccionar i va capgirar el marcador ràpidament 46-47 per anar per davant fins al final, ampliant l’avantatge fins als 12 punts.