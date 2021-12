Setmana moguda per al conjunt blanc en l’extraesportiu, encara que no per això menys important. Marcelo i Modric van donar positiu en la Covid-19 dimecres i feien saltar unes alarmes que es confirmarien un dia després. Asensio, Bale, Lunin i Rodrygo es van afegir a la llista, a més de David Ancelotti, fill i primer assistent de l’entrenador.

La bona notícia per l’italià és que recupera el francès Karim Benzema per rebre el Cadis a les 9 del vespre. Per part seva, Dani Carvajal serà baixa per problemes musculars, així com Isco Alarcón a causa d’un mal de coll. El Cadis arriba sumant vuit dels seus 13 punts fora de casa i ja va donar la sorpresa la temporada passada guanyant per un gol a zero en la seva visita al Reial Madrid, encara que va ser en l’Alfredo di Stéfano. Ara vol aprofitar les dificultats dels blancs per a aconseguir una altra històrica victòria.