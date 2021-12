L’Spar Girona va guanyar plàcidament el Casademont Saragossa (90-53) en un partit que va comptar amb grans al·licients; com el duel de bases Laia Palau-Anna Cruz, o el debut de la nord-americana Michaela Onyenwere, a qui no li va tremolar el canell en la seva estrena vestida de vermell (18 punts). La revolució vermella es va menjar el Saragossa a la segona meitat, on les gironines van fer el seu particular sopar de Nadal a càrrec de les seves rivals, que no van poder fer res més que assumir la derrota. Gairebé 3.000 aficionats van acompanyar el festival de l’Spar Girona en una jornada d’entreteniment per totes bandes, perquè molts dels assistents també es van quedar a gaudir de «l’anti-quina» celebrada pel club després del partit.

Les gironines van entrar en el partit un xic a ralentí. Les saragossanes, liderades per una encertada Vega Gimeno (12 punts al 1r quart), van dur la iniciativa durant gran part del tram inicial. Les d’Alfred Julbe, però, no van tardar a igualar el marcador i gràcies a un joc coral liderat per una bona defensa, van revertir la situació fins a col·locar-se amb 8 punts d’avantatge en acabar el primer quart. Els aficionats van celebrar els primers punts de la debutant, Michaela Onyenwere, la flamant «rookie» de la WNBA no va tardar ni cinc segons en fer la seva primera cistella. La jove, de 22 anys, va tenir una estrena il·lusionant que va encisar al públic i va acabar el partit amb 18 punts i 3 rebots.

En el segon quart les gironines van rebaixar pistonada. L’Spar va travessar una fase de nebulosa amb poc encert en el tir, probablement fruit del cansament acumulat i la manca de rotació. El Saragossa, amb grans figures com Anna Cruz, Vega Gimeno o la nord-americana Calhoun, no va aprofitar les seves ocasions (10/27 en tirs de camp) i les gironines van reaparèixer amb un gran bàsquet coral (totes les jugadores que van jugar van marxar al descans amb anotació) i amb una línia defensiva ascendent (21 rebots) que els hi va permetre arribar amb onze punts de marge al descans (39-28).

La revolució vermella va arribar en el tercer quart. L’entrenador del Casademont, Carlos Cantero, no sabia com posar-se en veure la sagnia del seu equip que es va quedar sense capacitat de reacció davant la confiança imperial de les gironines, que es van començar a distanciar per més de vint punts en el marcador. Des de la banqueta, els caps cots de les aragoneses eren gairebé com el quadre d’«El Crit» d’Edvard Munch, la màxima expressió de la impotència. L’equip de Cantero, que ocupa el vuitè lloc en la classificació, es juga en els propers dos partits la participació en la 60 edició de la Copa de la Reina, una cita que se celebrarà al mes de març i per la qual l’Spar ja té el bitllet assegurat.

En el darrer quart Fontajau va començar a cantar: «boti, boti, boti..» i ja se sap que això és sinònim d’eufòria col·lectiva. El motiu era que el marcador a tres minuts per acabar el partit era pre flipar: 85-45. Després de les taquicàrdies viscudes en els darrers partits d’Eurolliga, ahir el nivell de superioritat era tan evident que l’afició no podia fer res més que botar. Els 2.720 aficionats, aquest cop sí, van fer lluir el pavelló i van gaudir d’un final de partit plàcid on, tot i la diferència de quaranta punts en el marcador, el nivell de bàsquet generat per part de les jugadores va ser alt. Totes es van agradar, i molt. I així ho va reflectir el marcador particular de cadascuna de les jugadores, especialment: Onyenwere (18), Flores (15) i Gardner (17). Amb la victòria d’ahir, l’Spar va acomiadar el darrer partit de casa amb un gran regust de boca i agafa impuls per al partit de dimarts contra Fenerbahçe turc, on les catalanes es juguen mantenir la primera posició, en el seu grup. La mala notícia, però, segueix sent la sobrecàrrega de minuts que les jugadores gironines han d’afrontar per la curta rotació de plantilla a causa de les lesions que mantenen apartades de les pistes a María Araújo i Frida Eldebrink. A més a més, ahir la jugadora sueca Binta Drammeh, que ha tingut actuacions estel·lars en els darrers partits, va descansar per precaució i, segons va confirmar l’Spar, la seva participació dimarts és una incògnita.

Recta final del 2021

El calendari de l’Spar Girona preveu un tancament d’any fora de casa. Les gironines afronten dimarts (17h) el darrer partit de l’Eurolliga d’aquest 2021, un repte majúscul, ja que visiten un dels millors equips d’Europa, el Fenerbahce, que compta amb una plantilla farcida d’estrelles. Després de visitar Turquia les gironines tenen el darrer partit de l’any a Galícia contra el Baxi Ferrol (28/12). El partit contra les gallegues, però, comptarà amb un al·licient extra: l’esperat retorn de l’escorta francesa Magali Mendy que s’incorporarà a la disciplina gironina el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre.