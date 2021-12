El Joventut de Badalona va sumar la seva quarta victòria consecutiva després de guanyar a la pista de l’Unicaja de Màlaga (72-76) en un partit que guanyava de 17 al descans, però els locals van posar emoció fins al final retallant la diferència. En canvi, l’Andorra va perdre a casa contra el Saragossa després d’un mal segon quart (83-92).

Per altra banda, ja hi ha horari pel Barça-Manresa que es va suspendre per un brot de Covid-19 en el club del Nou Congost. El partit es disputarà el pròxim 4 de gener a les 9 de la nit.