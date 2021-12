Derrota del Sarrià davant el Cajasur de Còrdova en un pavelló buit (30-31). El conjunt dirigit per Josep Espar va haver de jugar a porta tancada a causa de la sanció de tres partits que arrossega pels incidents de l’enfrontament davant l’Alacant. Potser per això els jugadors locals no es van sentir esperonats en els minuts clau, quan s’havia de decidir tot a cara o creu. Espar, però, no ho va veure així perquè «és més important el que passa a la pista, el públic és un més a més», explica després de la derrota davant un rival directe per a la permanència.

El Sarrià va fer una bona primera part, sempre portant la iniciativa en el marcador, però mai va poder escapar-se més de dos gols per sobre. Tampoc va saber aprofitar algunes exclusions visitants en l’inici de la segona meitat i va ser aquí quan va canviar la tònica del partit. Del 19-18 es va passar al 19-21 amb un rival més inspirat, que va tenir més idees a partir de llavors, també perquè els jugadors locals se’ls va acabar l’energia. Quan faltaven cinc minuts el marcador era de 27-30, però el Sarrià no es va rendir. Va tenir l’oportunitat de posar-se a només un gol amb 28-30 quan faltaven dos minuts, però el porter visitant va estar encertat. Sí que si va posar amb el 30-31, des dels 7 metres, però només faltaven 20 segons per acaba, i el Cajasur va aguantar la possessió per aconseguir la victòria i deixar al Sarrià enfonsat a la classificació.