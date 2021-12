El partit entre el Corredor Palafrugell i l’Alcobendas de la dotzena jornada de l’OK Lliga es va suspendre ahir a causa de diversos positius per covid-19 en el conjunt dirigit per Xavier Garcia Balda. El duel, previst per ahir a les 16:30h corresponent a la jornada 12, era l’últim abans de les vacances de Nadal.