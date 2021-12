La novena edició de Masterchef Junior, la versió infantil del talent culinari de La 1 aterra a la graella de la cadena aquesta nit, cobrint així el buit que la darrera edició Celebrity va deixar fa unes setmanes. S’enfrontarà, per tant, a El debate de las tentaciones de Telecinco i la sèrie Inocentes d’Antena 3. Com ja és tradició, la nova edició «junior» del talent tornarà a emetre’s a l’enclavament del Nadal, encara que el seu final previsiblement es produirà una vegada concloguin les festes.

Per a aquesta nova temporada el concurs es tornarà a envoltar de vells coneguts del programa com Florentino Fernández, Josie, Juanma Castaño, David Bustamante, Miki Nadal i Arnau, guanyador de la darrera edició d’adults anònims. Els minixefs, Rubén, Ariel, Carla, Isabel, Pablo, Sara, Abril, Olivia, Alexia, Marcos, Guillem i Gonzalo, viatjaran en aquesta edició a l’antic Egipte on es trobaran amb Tutankamon i Cleòpatra, passaran per l’Edat Mitjana per recórrer els seus castells i coneixeran en profunditat la cultura samurai.

L’última edició de Masterchef Junior va aconseguir salvar els mobles a la seva recta final, que va fer pujar la mitjana de l’edició a un 13%, superant així a l’11,8% de Masterchef Junior 7. L’edició més vista continua sent la primera (2013-2014) amb 3.491.000 espectadors i un 17,9% de mitjana.

La mort de Verónica Forqué, trobada sense vida al seu domicili el passat 13 de desembre, ha obert un debat sobre el pas de l’actriu per la sisena edició Masterchef Celebrity, que va abandonar a les portes de la final. Forqué va acudir com a convidada especial a les gravacions de Masterchef Junior i Maestros de la costura, però TVE ha decidit no emetre aquestes escenes..