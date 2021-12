El drama ha continuat dominant la producció mundial de ficció el 2021, també a Espanya, on s’han rodat menys sèries que el 2020, i més dramèdies que altres gèneres, segons l’informe que cada any elabora l’observatori internacional de tendències i formats televisius de GECA.

Segons aquest informe, els Estats Units, el líder de la ficció mundial, han batut un nou rècord d’estrenes el 2021, amb una gran presència de sèries d’animació, mentre a Espanya s’ha estancat la producció de sèries i s’hi aprecia menor varietat de gèneres.

L’estudi conclou que, a Espanya, després d’un 2020 amb un gran increment de sèries, el 2021 ha suposat una reculada a xifres anteriors; s’adverteix una menor varietat de gèneres, amb el drama encara com a gènere principal, si bé hi ha un augment molt pronunciat del gènere dramèdia, que abans tenia molt poca presència al mercat. Així mateix, destaca que, a nivell nacional, augmenta significativament la producció de ficció per a plataformes, que s’emporten dos terços del total.