La sèrie Operación Marea Negra, dirigida per Daniel Calparsoro i protagonitzada per l’actor Álex González, ja té data d’estrena, arribarà a la plataforma Amazon Prime Video el proper mes de febrer. La plataforma ja ha publicat les primeres imatges de la ficció inspirada en fets reals sobre l’homònima operació policial que va interceptar el primer submarí a Europa dedicat al trànsit d’estupefaents amb més de 3.000 quilos de cocaïna.

La trama es trasllada al novembre del 2019, quan un semisubmergible de construcció artesanal travessa l’oceà Atlàntic amb tres tones de cocaïna al seu interior. Dins, tres homes sobreviuen a tempestes, corrents, avaries, gana, baralles i un constant assetjament policial. Al capdavant dels comandaments hi va Nando, un jove gallec campió d’Espanya de boxa amateur i marí expert sense recursos econòmics, que es veu obligat a buscar altres mitjans per guanyar-se la vida.

La sèrie, que comptarà amb 4 episodis de 50 minuts de durada, és una coproducció entre Espanya i Portugal i compta per tant amb un repartiment integrat per artistes dels dos països. L’actor Álex González (3 Caminos) interpreta el paper de Nando. Completen el repartiment Nerea Barros (La isla mínima), Nuno Lopes (White Lines), Miquel Insua (La unidad), Luis Zahera (El Reino), Xosé Barato (Alba), Carles Francino (Las chicas del cable), Manuel Manquiña (Antes de la quema), Lúcia Moniz (Love Actually), Luis Esparteiro (Super Pai), David Trejos (Perdida), Leandro Firmino (Ciudad de Dios) i Bruno Galiasso (Marighella).

Produïda per Ficción Producciones en coproducció amb les televisions de la Forta (CCMA, CRTVG, SAMC, EITB MEDIA, TVPC, RTPA, IB3 i TVG), la sèrie es podrà veure doblada al català la pròxima tardor a través de TV3.

Amb motiu de l’estrena de la sèrie de ficció també arribarà en exclusiva a Prime Video la sèrie documental Operación Marea Negra: La travesía suicida, dirigida pel cineasta Luis Avilés i produïda per Ficción Producciones.