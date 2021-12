Antena 3 fulminarà el concurs Lego Masters de la seva graella dimecres que ve en la seva tercera gala, dues menys de les que es van anunciar inicialment. El format va patir una pèrdua d’espectadors molt important en la segona entrega, caient a xifres d’audiència d’un sol dígit, motiu pel qual la cadena privada ha decidit no allargar més l’agonia i acabar com més aviat millor amb la seva emissió.

El canal principal d’Atresmedia ja promociona per aquesta nit, a partir de les 22.45 hores, la gran final del format. Tot i això, es desconeix si Antena 3 optarà per emetre directament la final, deixant a l’aire els programes 3 i 4, o si optarà per emetre els tres restants d’una sola tirada en una mateixa nit.

De moment, el tercer programa està disponible a Atresplayer Premium, i alhora emplaça a la quarta entrega en què s’hagués celebrat la semifinal.

El concurs presentat per Roberto Leal va aterrar al prime time dels dimecres amb un 13,2% d’audiència, en congregar gairebé milió i mig d’espectadors. La segona setmana del concurs, va caure al 9,1% amb tot just un milió d’espectadors.

Ara falta saber si en el seu últim assalt, el programa segueix caient o aconsegueix recuperar-se.

Conservar el lideratge

La decisió d’Antena 3 ha estat tan contundent com sorprenent, ja que resulta difícil determinar el rendiment d’un programa amb només dues entregues. Tot i això, aquesta decisió podria estar motivada per una estratègia per conservar el lideratge mensual que ara mateix posseeix per la mínima a menys d’una setmana d’acabar el mes.

Sigui quin sigui el motiu, avui Lego Masters posarà fi a la seva primera edició i una parella guanyarà el títol de Lego Masters España, s’alçarà amb el trofeu i guanyarà el premi de 50.000 euros . A més, els guanyadors i duelistes podran exhibir les seves creacions a la nova Flagship Store de LEGO a Barcelona.