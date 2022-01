Continuen els canvis a l’àrea d’entreteniment de Movistar+. Al comiat de Late motiv, el programa d’Andreu Buenafuente, se li ha sumat també l’adeu de Cero en història i la no-renovació de Sesiones Movistar, l’espai musical presentat per Arturo Paniagua. Un altre dels formats que no continuarà a la nova temporada televisiva serà Radio Gaga.

El programa presentat per Quique Peinado i Manuel Burque, que la sisena i última temporada es va estrenar en #0 el setembre del 2021, no comptarà amb noves entregues. Bluper avança que des de Movistar+ consideren que el format ja ha complert el cicle, tot i que es mostren satisfets amb els resultats que ha obtingut en quatre anys d’història.

I no és per a menys, ja que ha rebut l’aplaudiment de crítica i públic pel tractament de temes com la salut mental, la vellesa, les addiccions o la maternitat, entre gaires d’altres, donant veu als veritables protagonistes.

Basat en un format original belga, Radio Gaga va ser reconegut l’any 2018 amb el Premi Ondas al millor programa d’actualitat per mostrar, segons el jurat, «una televisió emocionant i delicada, sense caure en falses amabilitats» i per explicar «un relat profund i pedagògic sobre realitats vitals complexes».