L’actor Quim Masferrer estrena aquesta nit a TV3 una nova temporada d’El Foraster visitant Mura, a comarca del Bages, que apareix en totes les llistes dels pobles més bonics i visitats de Catalunya. En aquest municipi, Maferrer hi coneixerà veïns com l’Enric, que ha voltat per mig món i s’entén amb tothom gràcies al seu peculiar llenguatge de «signus»; la Roser, que a causa del confinament ha hagut de tancar una botiga que era el seu projecte de vida; o joves muratans que han creat el Murapoly, una versió local del Monopoly. Per sorpresa, el seu amfitrió serà un vell conegut de l’audiència de TV3: el presentador del 3/24 Esteve Soler.