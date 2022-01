House of the dragon, el primer spin off de Joc de trons, arribarà a HBO Max aquest any. Tot i que la plataforma no ha anunciat la data concreta, George R. R Martin ja ha tingut accés exclusiu al que donarà de si la ficció i el resultat sembla haver-lo convençut. «És fosca, poderosa, visceral... tal com m’agrada la meva fantasia èpica», ha declarat. Ha estat en el seu propi bloc on l’escriptor ha celebrat l’adaptació televisiva de Foc i sang, liderada per Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy i Olivia Cooke. «Estic molt entusiasmat amb el que he vist, ho val tot. He vist un esborrany del primer episodi. Em va encantar», ha assenyalat l’escriptor.