L’actor nord-americà Bob Saget, molt conegut per interpretar el pare de la comèdia televisiva Padres forzosos (1987-1995), va morir la matinada de diumenge als 65 anys. Saget (Filadèlfia, EUA, 1956) va morir en un hotel d’Orlando, on va ser trobat sense vida per les autoritats, segons va assenyalar l’oficina del xèrif del comtat d’Orange, a Florida.

Encara no se sap la causa de la seva mort, però l’oficina del xèrif d’aquest comtat va aclarir que no hi havia senyals que es tractés d’una mort violenta i tampoc s’hi van trobar drogues. Saget havia actuat la nit anterior a la ciutat de Jacksonville com a part de la seva gira de monòlegs. Després d’aquest espectacle de comèdia, l’actor va publicar un missatge a Twitter amb una foto seva en què deia que li havia encantat el xou d’aquella nit i donava les gràcies al seu públic. Amb una llarga trajectòria dedicada a l’humor, Saget va ser molt popular pel seu paper del pare viudo Danny Tanner en la gran família televisiva de Padres forzosos. En el repartiment d’aquesta famosa sèrie de comèdia també hi apareixien altres intèrprets, com John Stamos, Lori Loughlin i les germanes Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen (s’alternaven donant vida a la filla més petita de la casa).