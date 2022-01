La 2 estrena avui a les 12.20 el primer capítol de l’ambiciosa sèrie documental Wild Latam amb el capítol Amèrica salvatge, un recorregut per l’Amèrica del sud, del centre i Mèxic, que componen una unitat ecològica que inclou els Andes, la cadena muntanyosa més llarga del món i la segona més alta, la conca de l'Amazones, la més gran del planeta i la de més cabdal. També hi ha el desert més sec, la zona de glaciars més extensa i els boscos i selves més desconeguts.

Wild Latam és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l’Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita Docs.