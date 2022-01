La que se avecina es prepara per convertir-se en una de les sèries més longeves de la televisió espanyola. Segons ha anunciat el seu creador, Alberto Caballero, la comèdia ha renovat i comptarà com a mínim amb tres temporades més. «Enregistrarem la T13 de LQSA el 2022. I la T14 el 2023. I la T15 el 2024», ha escrit Caballero al seu perfil oficial de Twitter. Caballero també ha donat nous detalls sobre una de les qüestions que més ha inquietat als seguidors de la ficció de Telecinco, la del canvi d’escenari: «Ja tenim nous platós on estem construint el nou edifici. Les nostres ments malaltes ja són amb els guions. Seguirem informant».