A partir d’avui, els abonats a la plataforma HBO Max a Espanya podran veure la reeixida sèrie original de TNT Maricón perdido, una ficció lliurement inspirada en la vida de l’escriptor i col·laborador televisiu Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop. Produïda per El Terrat per a WarnerMedia, la sèrie ja es pot veure a la resta de territoris on la plataforma està disponible i s’estrenarà, a més, al llarg d’aquest any, a Portugal i a Europa Central. Creada i escrita per Bob Pop i dirigida per Alejandro Marín, Maricón perdido és una ficció lliurement inspirada en la pròpia vida de l’escriptor el protagonista del qual és un noi de poble que tracta de buscar una identitat pròpia.