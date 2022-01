L’entrada de nous fitxatges a l’onze inicial no va suposar prou revulsiu per què el Costa Brava s’emportés el màxim botí de l’Estadi Nacional d’Andorra en un duel marcat per l’expulsió del local Riera (m.23) i que no van saber aprofitar els gironins.

El Costa Brava viatjava fins a l’Estadi Nacional del país pirinenc per enfrontar-se un dels millors equips de la categoria com és l’Andorra. Tercer a la classificació, el conjunt tricolor només hi havia perdut un partit. Tot plegat, un repte per un Costa Brava que arribava després de quatre partits puntuant.

Òscar Àlvarez va confeccionar un onze el prou competitiu per plantar-li cara als andorrans. Fins a cinc cares noves de les que han aterrat aquest hivern, van sortir de titulars. Nuha va ser protagonista de la jugada més destacada dels primers quaranta-cinc minuts quan va fer gala de la seva velocitat deixant enrere l’ex del Barcelona B Roger Riera. El central, que va entrar al minut 15 pel lesionat Marc Pedraza va haver-li de fer-li falta perquè no es plantés sol davant Josele. L’àrbitre no ho va dubtar i li va mostrar la vermella directa. A partir d’aquí, el domini va passar a mans d’un Costa Brava que ho va intentar amb les internades sense èxit de Calatrava o amb algun xut llunyà de Romero. Per part de l’Andorra, Marc Fernàndez va tenir la millor amb un tir des de fora l’àrea molt ben resposta per Marcos.

El pas endavant que havia de fer el Costa Brava amb un home més a la segona part no va arribar. De fet, a l’inici de la represa la pilota va ser dels andorrans, fins que Òscar Àlvarez va moure la banqueta fent entrada a Ylias i Álvaro García. Les seves entrades van suposar una glopada d’aire fresc en zona d’atac. Insuficient, però, perquè no es generaven gaires ocasions de gol; i si arribaven, les execucions no eren del tot encertada. Els darrers minuts van passar sense pena ni glòria, amb un Andorra que, fins i tot, va acaabar embotellant el Costa Brava a la seva àrea. Tot i desaprofitar la superioritat numèrica, la nota positiva del partit, al final, va ser el punt, que permet sumar la cinquena jornada d’imbatibilitat.