El Garatge Plana no va poder doblegar el segon classificat de l’OK Lliga i va acabar caient golejat per un gol a cinc. Els gallecs es van avançar al marcador amb un doblet de Torres, però Pelícano va retallar distàncies pels locals al minut 8. Els gironins van veure com Burgaya feia el tercer abans del descans i Marc Grau i Carballeira sentenciaven.