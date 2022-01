El Bàsquet Girona tornarà a jugar a Fontajau (18:00h) més d’un mes després de l’últim partit com a local. El rival serà l’HLA Alacant, un rival que també és a la part baixa de la classificació. Els alacantins són avantpenúltims (5-8) i els gironins, quarts per la cua (5-9). L’equip de Jordi Sargatal, que no podrà estar a la banqueta per la Covid, està travessant un mal moment amb una ratxa de dues derrotes consecutives a fora, a Madrid i Lleida. Els gironins esperen poder capgirar la situació en el tercer duel que tenen en una setmana, si bé no sabran fins a última hora si podran comptar amb la referència de l’equip, Marc Gasol. El pivot de Sant Boi es va lesionar a l’enfrontament de dijous a la pista del Força Lleida. El jugador va poder disputar tan sols tres minuts de partit i se’l va veure coixejant. Des de l’arribada de Gasol, l’equip havia fet un pas endavant, imbatut com a local i en línia ascendent de joc i resultats fins aquestes dues ensopegades consecutives.

El Girona recuperarà pel partit Max Fjellerup, el fitxatge d’aquest hivern. L’argentí es va perdre el partit d’entre setmana contra el Lleida perquè es tractava d’una jornada suspesa del 28 de desembre, quan l’escorta encara tenia fitxa del Palma. Davant l’Alacant, estarà disponible. El debut de Fjellerup va ser esperançador a la pista de l’Estudiantes, on va mostrar pinzellades del seu potencial físic i anotador. Si el conjunt local no arriba en un bon moment, tampoc ho fa el visitant. L’Alacant encadena una ratxa de tres derrotes consecutives, un balanç negatiu de 5 victòries i 8 derrotes i es troba en posicions de descens a Leb Plata. De fet, en cas que els alacantins guanyessin, superarien el Girona a la classificació. Tot i això, els locals no estan lluny de l’última posició que dona accés al play-offs, el vuitè lloc que ocupa el Castelló (7-7). La importància de Fontajau tornarà a ser clau per aconseguir el triomf. Amb l’arribada de Sargatal a la banqueta i Gasol a la pista, l’equip s’ha fet fort a Fontajau, dues victòries en dos partits, contra l’Osca i el Palma. Per aquest motiu, tant Albert Sàbat, escorta, com Arnau Sacot, l’entrenador assistent que dirigirà l’enfrontament, esperen trobar-se un Fontajau que animi i ajudi a sumar una victòria important per les aspiracions de l’equip. Serà el retrobament entre afició i la plantilla al pavelló, ja que els gironins no han jugat aquest 2022 a casa.