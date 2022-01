Després de no jugar la setmana passada contra el Sant Andreu, el filial del Girona torna avui a casa, al Municipal de Riudarenes, per enfrontar-se el Sants a les 12 del migdia.

Amb un partit menys que l’Olot, els blanc-i-vermells ocupen una notable segona posició amb 34 punts, tres menys que els garrotxins que són líders. Seguir l’estela dels homes entrenats per Albert Carbó passa per vèncer avui un conjunt que ocupa posicions a la zona baixa de la classificació, és catorzè, amb 16 punts. No obstant això, el Sants arribarà al Municipal de Riudarenes en plena forma: en els darrers dos partits no ha assaborit el gust de la derrota després de conrear una victòria i un empat. Per aconseguir els tres punts, l’entrenador Àxel Vizuete tindrà les absències de Lluc Matas i Adri Gené, entre que Artero, Gabri i Monjonell estan convocats amb el primer equip.