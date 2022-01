Aquestes victòries també valen. L’Spar Girona va saber patir davant el Bembibre per aconseguir un nou triomf a la lliga (48-67) abans d’una setmana clau com la que es presenta a partir de demà. L’Uni es va veure contra les cordes en alguns moments del segon i el tercer període, quan no es va trobar gens còmode sobre la pista a causa de l’agressiva defensa rival. Unes contrincants que, a base de triples -en van fer set en la primera part- van posar les coses complicades a les d’Alfred Julbe, que van haver de picar pedra i igualar l’esforç defensiu de les del Bierzo per sumar la victòria. Va ser quan es va augmentar el plus al darrere que les visitants van començar a dominar, i un parcial de 2-23 entre el tercer i últim quart va liquidar el partit. Un cop més, Kennedy Burke -15 punts i 7 rebots-, Rebeka Gardner -15 punts i 8 rebots- i Binta Drammeh -15 punts- van liderar el conjunt gironí, amb una María Araújo cada cop més entonada des que ha tornat després de la lesió de nou mesos i mig. La gallega també va fer un bon paper i va acabar amb 11 punts.

El triomf fa que el conjunt dirigit per Alfred Julbe encari els dos partits vitals d’Eurolliga aquesta setmana a Fontajau -dimecres Landes i dissabte Dinamo de Kursk- amb bones sensacions tot i fer un paper no del tot brillant en terres castellanes. Les gironines es van presentar al Bembibre Arena condicionades per les absències de Laia Palau i Julia Reisingerová. Les dues jugadores no van jugar el partit d’ahir perquè, tot i haver donat negatiu en el test d’antígens, presentaven símptomes relacionats amb la Covid-19, i el club va voler ser prudent. En cas de donar positiu en les proves que els faran, la base catalana i la pivot txeca, no podran jugar els dos partits europeus d’aquesta setmana, vitals per la continuïtat de l’equip en la competició. Un altre mal de cap més per Alfred Julbe, que després de recuperar efectius, ahir a la pista del Bembibre només va poder comptar amb 9 jugadores de rotació. I només en van jugar vuit, perquè Iho López va seure tot el partit a la banqueta.

Semblava que l’Uni podia trencar el partit després d’un parcial de 0-10 i posar-se set per davant (11-18). Les gironines havien tingut un inici complicat, fent una bona defensa, però els contraatacs no acabaven de ser clars i els llançaments de sota la cistella no volien entrar. Amb el 13-18 al final dels primers 10 minuts semblava que tot això havia canviat, però les castellanes, molt encertades des de la línia de 6’75 van posar les coses molt difícils a un Uni que tenia molt complicat mirar cap a cistella. I és que les rivals van augmentar l’agressivitat defensiva i asfixiaven en moltes jugades a les gironines, que durant molts minuts van estar molt incòmodes sobre la pista. En la sortida del tercer període dos triples més de les locals van posar un màxim avantatge de set punts (39-32), amb un Uni que se les havia d’enginyar per poder mirar a cistella, algun cop gairebé exhaurit el temps de possessió.

Tot va canviar a partir d’aquest 39-32. L’Uni va igualar, i superar, la intensitat defensiva de les rivals, que van començar a fallar més llançaments. Les gironines, en canvi, van començar a trobar-se més còmodes de mica en mica, trobant més forats per on fer mal a les castellanes. Un 2+1 de Burke (41-42). Un posterior triple de María Araújo (41-45) va fer José Vázquez hagués de demanar temps mort davant el parcial de 2-13 en contra. Però l’aturada del tècnic local no va ser efectiva i al final del tercer període la diferència s’havia disparat fins als set punts (41-48). Un parcial que va arribar a ser de 2-23 (41-55) i que deixava a un Bembibre ben tocat i sense forces i a un Spar Girona que va saber patir en la primera part per sentenciar en la segona.