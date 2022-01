Un necessitat Alabès, avantpenúltim i en zona descens, avaluarà avui la crisi del Barcelona, ​​sisè i acabat d’eliminar de la Copa del Rei en mans de l’Athletic Club, i que té a La Lliga Santander l’oportunitat de créixer a la classificació per tornar als llocs de Lliga de Campions. El Barcelona va patir una gerra d’aigua freda al caure eliminat de la Copa del Rei als vuitens de final davant l’Athletic Club (3-2).

La versió del Barça a San Mamés va quedar molt lluny de l’oferta la setmana anterior a la semifinal de la Supercopa d’Espanya disputada contra el Reial Madrid a Riad. Per si no n’hi hagués prou, el Barça es va emportar de Bilbao un important cansament a les cames, que es va poder veure a les rampes que van patir durant la pròrroga jugadors com Pedri i Gerard Piqué.

Però la pitjor notícia va ser la recaiguda d’Ansu Fati, que es va lesionar al bíceps femoral de la cama esquerra i podria haver de passar pel quiròfan. «Ansu està molt afectat. El doctor Pruna ens va dir que podria jugar 35 minuts. La pròrroga ens va trastocar els plans», comentava l’entrenador del Barcelona sobre el davanter. Així, el conjunt de Xavi Hernández torna a estar en quadre a la zona d’atac tenint en compte que dijous mateix el club va decidir que Ousmane Dembélé no torni a vestir la samarreta blaugrana a causa de la seva negativa a renovar. Sobre Dembélé, que no va ser convocat per jugar els vuitens de final de la Copa del Rei contra l’Athletic Club a causa de les negociacions enquistades per tancar la renovació, Xavi va insistir que el jugador sap «perfectament quina és la seva situació».A això s’hi suma l’absència de Memphis Depay, que segueix sense recuperar-se de la sobrecàrrega als isquiotibials. Eric Garcia i Samuel Umtiti, Sergi Roberto també són baixa. Per contra, Luuk de Jong serà titular

Per part dels locals, la incògnita resideix en la capacitat de resposta que ofereixin després de la golejada rebuda al Benito Villamarín davant el Betis (4-0). Els bascos passen en la pitjor ratxa de resultats des que van tornar a Primera Divisió fa sis temporades i ja acumulen nou partits sense aconseguir el triomf. Per a aquest partit, el tècnic del conjunt bac José Luis Mendilibar tornarà a fer canvis, alguns obligats per la situació física de diversos futbolistes que estan lesionats o sancionats.