L’actriu Isabel Torres va morir ahir als 52 anys a causa del càncer de pulmó que patia. La malaltia li va ser diagnosticada el 2020 i, després d’un període de recuperació, es va agreujar amb metàstasi als ossos. Tot i que ella havia revelat que el seu estat de salut era delicat, Torres va sorprendre els seus seguidors el mes de novembre passat anunciant a través d’Instagram que li quedaven dos mesos de vida. «Ja veurem si ho supero», deia llavors la canària en un vídeo en directe al seu perfil oficial.

El 20 de novembre, Torres treia forces per acudir al programa Sábado Deluxe de Telecinco, on va concedir la seva última entrevista i va parlar sense embuts sobre la malaltia. «La meva vida no ha sigut fàcil», va afirmar l’actriu, que feia balanç: «Sense adonar-me’n, he fet de la meva vida una batalla. Una batalla que no sé si acabarà aviat o una miqueta més tard. El que sí que tinc clar és que no deixo de lluitar fins a l’últim moment».

Isabel Torres va guanyar popularitat quan el 2019 va ser anunciada com una de les tres protagonistes de Veneno, la sèrie dels Javis en què va encarnar la icònica Cristina Ortiz, «la Veneno», en l’última etapa de la seva vida. L’èxit li va venir acompanyat de la pitjor notícia, ja que va ser en el rodatge de la sèrie quan la malaltia es va començar a manifestar.