Radiotelevisió Espanyola (RTVE) impulsarà la celebració d’Hispavisión, un festival similar a Eurovisió en què participaran països de parla hispana, i el Brasil i Portugal com a convidats. Està previst que la primera edició tingui lloc el 2023, a la ciutat de Cartagena de Indias (Colòmbia). Per a l’organització del festival Hispavisió, es constituirà un grup de treball que decidirà els detalls de la competència musical iberoamericana: sistema de participació, votacions, seus que acolliran el festival, etc. Es tracta d’una de les qüestions en què s’ha acordat treballar de manera conjunta en una trobada a Madrid de les radiotelevisions públiques iberoamericanes i RTVE.