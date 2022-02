La primera edició dels Premis Ondas Globals del Podcast ha donat a conèixer els seus guanyadors, entre els quals es troben l'audiosèrie xilena Caso 63, Marion Reimers amb la seva producció Fútbol a muerte, la ficció de Podium Podcast La esfera, Molo Cebrián i El Terrat. El lliurament de premis, organitzats per PRISA Audio i Cadena SER, en col·laboració amb Spotify, tindrà lloc el proper 24 de maig en una gala a Màlaga, on es reconeixeran 19 premiats, ja que quatre de les 15 categories han estat considerades com a ex aequo.

El guanyador del millor podcast de ficció ha estat l'audiosèrie xilena Caso 63, la ficció més escoltada de Spotify a Llatinoamèrica que compta amb Antonia Zegers i Nestor Catillana per interpretar la tensió narrativa guionitzada per Julio Rojas, l'èxit de la qual l'ha portat a versionar-se internacionalment i a una adaptació a Netflix. Lolita Flores i Luis Zahera s’han emportat dos premis ex aequo en la categoria de millor actor o actriu per Jodidísimas i La Esfera, respectivament.