La sèrie documental 800 metros, que dissecciona els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils ja té marcada l’agenda de la seva distribució a Espanya. L’obra, dirigida per Elías León Siminiani i produïda per Ramón Campos, de Bambú Producciones, es presentarà a la 25a edició del Festival de Màlaga, que comença el 18 de març, segons ha informat Netflix. La docusèrie reflexiona sobre per què uns joves presumptament integrats decideixen morir matant. El treball reconstrueix els fets amb material audiovisual inèdit, testimonis d’investigadors i experts, i supervivents i persones de l’entorn pròxim dels terroristes.

800 metros és fruit d’una investigació periodística de la figuerenca Anna Teixidor, Nacho Carretero i Jesús García. El resultat arriba després de més d’un any de treball conjunt, prop de 200 hores de gravació, més de 80 entrevistes i nombroses fonts bibliogràfiques, entre les quals és clau el llibre de Teixidor:Sense por de morir. Els silencis del 17-A. La sèrie documental s’estrenarà a Netflix una setmana després d’exhibir-se a Màlaga: arribarà a la plataforma el 25 de març.