El canal nord-americà TCM ha anunciat la seva aposta pel servei sota demanda amb TCM Now, que es llançarà exclusivament a través de Movistar Plus+. A partir del 23 de març, els subscriptors de la plataforma espanyola podran accedir a TCM Now, que per al seu llançament ha preparat un especial amb les pel·lícules de Michael Haneke (Funny Games), que compleix aquell mateix dia 80 anys. Segons ha informat el canal en un comunicat publicat aquest dijous, TCM Now comptarà «amb un ampli catàleg» de moltes de les millors pel·lícules de tots els temps i amb tota la producció original de documentals, reportatges, programes i entrevistes a moltes personalitats del setè art.