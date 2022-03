El còmic Andreu Buenafuente rebrà una remuneració de 4.500 euros per cadascun dels cinc capítols del programa d’humor que preveu dirigir i presentar per a la desconnexió de La 1 de Televisió Espanyola a Catalunya. La corporació pública i Buenafuente negocien la realització d’un espai televisiu, de cinc capítols, que estaria dedicat a cinc «grans» humoristes. Segons ha informat la mateixa RTVE, es tractarà d’un programa produït pel mateix presentador i humorista català, amb una durada aproximada d’una hora, amb rodatges a l’exterior i enregistrament a plató. Per ara no s’ha confirmat quan es podria estrenar ni quin serà el seu títol.