Emilio Delgado, conegut per interpretar el paper de Luis durant més de 40 anys a la popular sèrie per al públic infantil Barri Sèsam, ha mort als 81 anys. L’actor va morir aquest passat dijous, 10 de març, a causa del mieloma múltiple que li va ser diagnosticat el desembre del 2020, segons ha confirmat la seva dona al portal TMZ. L’intèrpret es va mantenir en actiu fins dos mesos abans de la seva mort. Un dels seus últims projectes va ser Quixote nuevo, una obra de teatre amb què va sortir de gira per diverses ciutats fins que la pandèmia de coronavirus va paralitzar els espectacles. A més, el gener d’aquest any va realitzar un treball de doblatge.