La nova presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, va afirmar ahir que la «refundació» de TV3 i Catalunya Ràdio «passa per reconnectar amb la ciutadania», especialment amb el públic infantil i juvenil, i «fer-ho millor», mirant al futur i amb una estructura renovada. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Romà, que dimarts passat va prendre possessió del càrrec al costat de la resta de membres del Consell de Govern de la CCMA, va insistir en el concepte de «refundació« dels mitjans públics catalans.

En aquest sentit, va indicar que la CCMA ha de ser «capaç de preparar-se per al futur», tenint en compte que «els ciutadans d’avui consumeixen els continguts de forma diferent a fa 10 o 15 anys», i per tant la refundació passa per «per analitzar molt a fons com s’estan fent les coses i adaptar-les millor a com serà el futur per ser tan líders com hem estat».

També va ressaltar que un dels objectius del seu mandat és «tornar a connectar amb el públic infantil i juvenil» de Catalunya, cosa que considera «essencial». Per a això, va dir que el nou Club Super3 haurà de combinar «entreteniment i educació que connecti amb les famílies» en les diferents etapes de desenvolupament dels nens i adolescents.