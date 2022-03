La plataforma Netflix cobrarà un import addicional a aquells usuaris que comparteixin les credencials del seu compte amb persones que visquin fora de casa. De moment, aquesta política s’implementarà com a prova sense data límit a Xile i Costa Rica -amb un sobrecost aproximat de tres dòlars- i a Costa Rica, on rondaria els 2.10 dòlars per usuari extra. La mesura tracta de posar fre a aquells perfils de persones que no paguen per la subscripció, la gaudeixen des d’un altre domicili diferent del que està vinculat el compte i paguen la factura a mitges amb el titular.

En cas que la plataforma detecti que s’està intentant accedir a un compte des de fora de la llar, requerirà a l’usuari que introdueixi un codi de verificació per validar l’inici de sessió. Això sí, tal com ha informat la companyia, els membres del pla bàsic, estàndard o del premium podran compartir la informació del seu perfil, la llista dels seus títols guardats o les recomanacions a un altre compte nou, però a canvi d’aquesta subscripció addicional.