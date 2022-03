Tot i que els membres de l’equip de la Policia Nacional especialitzat en la lluita contra el terrorisme gihadista que protagonitzen la sèrie de Movistar Plus+ La unidad estan acostumats a enfrontar-se als terroristes més buscats per garantir la seguretat dels ciutadans, com es va poder veure a la primera temporada, en aquesta segona, que des d’ahir es troba disponible a la plataforma completa sota demanda, veuran el perill més de prop. I és que els personatges a qui donen vida Nathalie Poza, Marian Álvarez i Michel Noher, entre d’altres, descobreixen que aquesta vegada són ells l’objectiu. I, el que és pitjor, les seves famílies també es troben al punt de mira.

Com explica, Dani de la Torre, un dels creadors i director de la ficció, la gran diferència respecte a la temporada anterior és la motivació, que ja no és estrictament professional. «És aquest amor a la família, als seus éssers estimats, el que descobreix i activa la por i la venjança dins de cadascun dels nostres personatges, policies i gihadistes i traurà una mica de dins de cadascun d’ells mai vist abans», explica perquè en aquests capítols coneixerem també que mou els terroristes a cometre els seus atemptats. Aquesta nova situació a què s’enfronten els policies provoca que el thriller policial, caracteritzat per tenir un ritme trepidant i una tensió constant, adquireixi en aquesta ocasió un grau més gran de component emocional. «La tensió puja de nivell. I després hi ha l’emocionalitat, més present, i poder sentir una identificació més gran amb els personatges. I veure’ls esquerdant-se. Que això és el més humà que tenim i amb allò que més ens permet empatitzar», explica Michel Noher, que dona vida a Marcos. Alberto Marini, un altre dels creadors d’aquesta producció de Buendía Estudios, posa un exemple que ho explica. «Imaginem un cirurgià obligat a dur a terme, en condicions desesperades, una operació de vida o mort sobre el seu propi fill. Les emocions poden complicar una feina ja de per si exigent, dura i dramàtica».