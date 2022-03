Un atracament en un autobús amb diversos morts és el punt de partida de Tu también lo harías, la nova sèrie produïda per Legendary i Espotlight per a Disney+, que ja ha començat el rodatge. El càsting d’aquesta nova producció està format per Pablo Molinero, Ana Polvorosa, Michelle Jenner, José Manuel Poga, Paco Tous i Elena Irureta. La sèrie, que va començar el seu rodatge a Barcelona el passat 14 de març, ha estat creada i escrita per David Victori (Sky Rojo) i Jordi Vallejo (El inocente), i està dirigida per Victori.

La trama de Tú también lo harías arrenca quan un atracament a mà armada té lloc a la línia d'autobús que connecta l'aeroport amb diverses ciutats prop de Barcelona. Com a resultat, hi ha tres atracadors morts, una persona en cerca i captura i sis testimonis incapaços d'identificar el fugitiu. L'agent Fran Garza i la seva companya Rebeca Quirós sospiten que els testimonis no expliquen la veritat. Els sis asseguren no haver vist la cara a l'assassí, però tot apunta que han fet un pacte de silenci per protegir el fugitiu.