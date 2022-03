Miguel Ríos celebra els 40 anys de Rock & Ríos sobre els escenaris i amb l’estrena de Cruce de caminos. Un documental sobre Miguel Ríos, que arriba avui a Movistar Plus+. Després de més de cinquanta anys sobre els escenaris, treballant sense descans, la seva popularitat està fora de dubtes: l’èxit de El Himno de la alegría el va catapultar a la fama mundial sent número u de les llistes musicals internacionals i la seva gira Rock & Ríos va ser un èxit sense comparació que celebrava la democràcia. En aquest documental, el veterà músic granadí recorda aquells primers anys damunt els escenaris així com altres aspectes de la seva llarga trajectòria.