Coincidint amb el lliurament dels Oscars, Lo de Évole dedica un especial a Belle Époque, la segona pel·lícula que va aconseguir l’estatueta daurada per al cinema espanyol. Amb motiu del seu 30è aniversari, el programa de La Sexta reuneix part del repartiment i el director de la pel·lícula al mateix lloc on es va rodar. «Fins a tres vegades vaig anar al cinema a veure-la», reconeix Jordi Évole al cineasta Fernando Trueba i a actrius com Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca i Penélope Cruz, la intèrpret que aquesta matinada es podria alçar amb el seu segon Oscar i que reconeix que aquell film va significar per a ella «un abans i un després».