El febrer del 2012, el barri sirià de Baba Amr (a la ciutat d’Homs), portat per l’onada d’entusiasme de les revoltes àrabs, es va aixecar en armes contra el règim per demanar llibertat i la fi de la dictadura dels Assad. Com a càstig, la població va patir una de les pitjors matances de la guerra: un bombardeig massiu sobre la població on van morir milers de dones i nens. Uns fets tan greus que els juristes el van anomenar «El Guernica sirià».La periodista i escriptora Mayte Carrasco commemora els deu anys de la cruenta batalla amb el documental El Guernica Sirio, que aquesta nit, a les 21.30 h, arriba al canal #0 de la plataforma Movistar +.

El documental trasllada l’espectador al cor d’una ciutat assetjada on els civils sobreviuen sense escapatòria. Al costat de Carrasco, els periodistes Mónica García-Prieto, Javier Espinosa i el càmera Roberto Fraile van aconseguir entrar a la ciutat a través d’un túnel de tres quilòmetres fet per la resistència i van ser testimonis d’aquest crim. «Quan hom presencia la barbàrie no pot, o no fins i tot no ha de, quedar-se’n al marge. Ha de prendre partit de ser testimoni i transmissor del que ha vist; per la veritat dels morts» afirma la directora de la producció en un comunicat de Movistar +.