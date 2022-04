L’actor Paul Herman, conegut per les seves aparicions en pel·lícules com Un dels nostres i sèries com Los Soprano, va morir dimarts als 76 anys, segons ha informat el seu company de professió Michael Imperioli a Instagram. «El nostre amic i col·lega Paul Herman ha mort», ha escrit Imperioli, que a la mateixa publicació l’ha definit com «un tio genial, un narrador d’històries de primera classe i un gran actor». El seu paper més aclamat va ser el de Peter «Beansie» Gaeta a Los Soprano, la sèrie creada i produïda per David Chase que es va popularitzar a principis del segle XXI i en què va compartir repartiment amb Imperioli.