Amb un fons decorat amb telèfons penjolls com el que Gila feia servir per trucar a l’enemic, diversos còmics han pujat a l’escenari per recordar el mestre de l’humor, una actuació convertida en programa de televisió que Netflix estrenarà el proper 21 d’abril. El presentador David Broncano o l’actor Dani Rovira són alguns dels participants de l’especial de comèdia Todo es Gila, dirigit i produït per José Miguel Contreras (creador de El Club de la Comedia) i en què participen 16 còmics espanyols homenatjant amb els seus monòlegs el mestre Miguel Gila coincidint amb el 20è aniversari de la seva mort.

JJ Vaquero, Valeria Ros, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Juan Carlos Ortega, Ignatius, Arturo Valls, Quequé, Ana Morgade, Juan Gomez Canca, Carolina Iglesias i Victoria Martín (Estirando el chicle) i Pantomima Full (Rober Bodegas i Alberto Casado) completen el grup dels participants. Un recorregut de més d’una hora de rialles en què el telèfon, la camisa vermella i el vestit negre i, sobretot, l’humor subversiu seran els protagonistes.