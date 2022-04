L’escultor Nacho Palau, exparella del cantant Miguel Bosé, és el primer concursant confirmat per a la propera edició del reality Supervivientes de Telecinco i s’embarcarà properament rumb a Hondures amb companys encara desconeguts. Així ho va confirmar ahir Mediaset en un comunicat, acompanyat d’un vídeo en què apareix l’artista dient unes concises paraules. Palau va néixer a València i va estudiar Ciències Químiques, però la vocació és l’art, en concret, l’escultura. És conegut per haver estat la parella de Miguel Bosé durant 26 anys, encara que mai ho van confirmar de forma oficial fins a la seva separació i la posterior batalla legal que va emprendre per la filiació dels seus fills.