Drive My Car, la flamant guanyadora de l’Oscar a la Millor Pel·lícula Internacional, arriba des d’avui divendres al catàleg de la plataforma Filmin. Basada en un relat de l’escriptor Haruki Murakami, i dirigida per Ryusuke Hamaguchi, la pel·lícula ha esdevingut una de les produccions més aclamades de la temporada i ha acumulat un gran nombre de premis, entre els quals destaquen el FIPRESCI i el premi al Millor Guió al Festival de Cannes, el Globus d’Or a la Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa, a més de les seves quatre nominacions als Oscars i el guardó ja citat a la Millor Pel·lícula Internacional.

La pel·lícula narra la història de Yusuke Kafuku, actor i director de teatre que, malgrat no haver superat una pèrdua del passat, accepta dirigir una adaptació de Oncle Vania per a un festival. L’organització del certamen li assigna una xofer anomenada Misaki, una jove reservada a la qual Yusuke accepta de mala gana. A mesura que passen els trajectes, la sinceritat creixent de les seves converses els obliga a enfrontar-se als dimonis interiors. La plataforma catalana suma al seu catàleg l’última pel·lícula dirigida per Ryusuke Hamaguchi, director del qual també s’hi poden trobar altres films com Happy Hour, Asako I & II i La ruleta de la fortuna i la fantasia. «Patti Smith: Electric Poet» També avui divendres, amb motiu del 75è aniversari de Patti Smith, Filmin estrena Patti Smith: Electric Poet, el documental que narra els 50 anys de carrera de la encara considerada com a padrina del punk. Les directores, Anne Cutaïa i Sophie Peyrard, repassen la història d’aquesta insaciable poeta, música, fotògrafa i activista a través de material d’arxiu inèdit i enregistraments de concerts excepcionals. Amb només 20 anys, la joveníssima Patti Smith va arribar a Nova York i va trastocar els codis del rock i de la poesia al seu estil. Ara, cinc dècades més tard i amb àlbums tan mítics com Horses a l’esquena, és la llegenda viva del moviment underground.