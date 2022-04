El nou programa presentat per Dani Martínez per a Movistar + ja té data d’estrena. La plataforma estrenarà el pròxim 21 d’abril Martínez y Hermanos, «un gran xou setmanal amb tres convidats per programa, humor, música i molta diversió», segons explica la mateixa plataforma en un comunicat. «El showman serà el perfecte mestre de cerimònies d´aquest nou format de comèdia desenfadada amb entrevistes, sorpreses i molta diversió», apunta. El format produït per Freemantle comptarà amb tres convidats molt coneguts a cada lliurament que compartiran una sèrie de jocs i proves amb l’humorista, mostrant una cara poc coneguda de les seves personalitats.