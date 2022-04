Va néixer com un OT a la catalana, però s’està convertint en un fenomen (amb rècords en visionats a la carta i trending topics a Twitter) per la qualitat de les interpretacions i les seves sorprenents posades en escena, però també per ser una mostra de la diversitat que hi ha en un país tan petitó com Catalunya. Aquest Divendres Sant (TV3, 22.05 h), aprofitant que la gent (i la graella) està de vacances, el talent farà una parada a la cursa per trobar el guanyador per oferir un especial El camí cap a l’ Eufòria.

L’espai, de 45 minuts de durada, recollirà els millors moments i les imatges inèdites i exclusives dels càstings dels 10 eufòriques i eufòrics que segueixen en competició. Una tasca difícil, la de proposar qui se’n podria anar (la decisió final és ara com ara del públic del plató), que ha hagut d’afrontar el jurat més empàtic de la televisió, format per Elena Gadel, Marc Clotet i Lildami. El divendres 29 començaran les gales en directe, en què també podrà votar el públic de casa.

Però no tot és música a Eufòria, i el fenomen en què s’està convertint també té alguna cosa a veure amb la variada representació dels joves dels anys 20 del segle XXI, tant pel que fa a orientació sexual com a procedència. Un dels deures d’una televisió pública, la de mostrar la realitat que es palpa al carrer.

I aquesta realitat és que la Generació Z és la menys heterosexual de la història, perquè hi ha més nois i noies que no se senten identificats amb aquesta etiqueta i es mouen per altres tipus dorientació. Pel talent de TV3 Eufòria ha passat, com a màxim exponent d’aquesta tendència, Llum, jove de 18 anys de Marató que es defineix com a persona no binària, que li ha donat al concurs els xous més desinhibits.

«Ets molt necessària aquí, Llum», li deia Gadel en una de les valoracions. Encara que, divendres passat el públic va acabar apostant per Estela, una jove de 25 anys de Ripollet el sobrepès de la qual no li impedeix no només ballar , sinó surar, a l’escenari, i que pot servir de referent, complint el seu somni.

Llum s’havia mesurat en «la lluita» pel favor del públic del plató en una gala anterior amb la Clàudia, de 19 anys, d’Amposta. I al crit empoderat de «Les dues lesbianes més xules de Catalunya!», havia fet gala de l’orientació de totes dues sense pudor.